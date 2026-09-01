Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac Hôtel de Ville Bellac
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac
Hôtel de Ville 14 Place de la République Bellac Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous guider par l’enthousiasme et la culture de Madame Principaud à la découverte des salles historiques de l’Hôtel de Ville de Bellac. Vous y ferez connaissance avec la famille Barton de Montbas, dont ce bâtiment était la demeure, et qui a donné à la ville de Bellac son premier maire au XVIIème siècle, Louis Barton de Montbas. Vous découvrirez également, au travers d’un récit émaillé d’anecdotes pittoresques, mais aussi de projections imagées, la place de cette grande famille dans l’histoire du Limousin et du Royaume avant la Révolution. .
Hôtel de Ville 14 Place de la République Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 10 61
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English : Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac
L’événement Visite commentée de l’Hôtel de Ville de Bellac Du soldat du Roi au Maire de Bellac Bellac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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