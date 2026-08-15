Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Sous-préfecture de Bellac Bellac

Informations pratiques

Bellac

Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac

Sous-préfecture de Bellac 8 Rue Lamartine Bellac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les visites permettront au public de découvrir la sous-préfecture, son histoire et son mobilier d’exception, ainsi que le rôle et les missions d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet d’arrondissement. Le parcours comprend la visite des pièces historiques, notamment le salon rose et le bureau du sous-préfet, ainsi que la découverte du parc. Réservation obligatoire. .

Sous-préfecture de Bellac 8 Rue Lamartine Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 03 11 00

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English : Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac

L’événement Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Bellac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin