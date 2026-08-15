Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Sous-préfecture de Bellac Bellac
samedi 19 septembre 2026 · Sous-préfecture de Bellac · Bellac
Informations pratiques
Bellac
Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac
Sous-préfecture de Bellac 8 Rue Lamartine Bellac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les visites permettront au public de découvrir la sous-préfecture, son histoire et son mobilier d’exception, ainsi que le rôle et les missions d’une sous-préfecture et d’un sous-préfet d’arrondissement. Le parcours comprend la visite des pièces historiques, notamment le salon rose et le bureau du sous-préfet, ainsi que la découverte du parc. Réservation obligatoire. .
Sous-préfecture de Bellac 8 Rue Lamartine Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 03 11 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac
L’événement Visite commentée de la sous-préfecture de Bellac Bellac a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
À voir aussi à Bellac (Haute-Vienne)
- Spectacle Jean-Marc Vareille et Gilles Puyfages détextent Dimey Place de la République Bellac 15 août 2026
- Les vendredis de 6 à 7 Concert de Calypso Place de la République Bellac 21 août 2026
- Avant première régionale du film Histoires de la nuit Cinéma Le Lux Bellac 28 août 2026
- Les vendredis de 6 à 7 Concert de Bellacor Place de la République Bellac 28 août 2026
- Avant-première exceptionnelle Histoires de la nuit Cinéma le Lux Bellac 28 août 2026