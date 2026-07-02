Ouverture de la Maison du Protestantisme, Maison du protestantisme, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de la Maison du Protestantisme 19 et 20 septembre Maison du protestantisme Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Autrefois maison-école du couvent des Ursulines, datant du XVIIe siècle, le bâtiment devient la maison presbytérale au cours du XIXe siècle.

Aujourd’hui centre de culture et de spiritualité, ce lieu vous ouvre ses portes à travers deux visites guidées, qui vous révéleront les secrets de son architecture et de sa bibliothèque.

Maison du protestantisme 3 rue Claude Brousson, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie 04 66 67 97 40 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Cette ancienne maison faisait partie du couvent des Ursulines, chargé de l’éducation catholique de jeunes filles protestantes. Elle devient maison presbytérale en 1836. Restructurée en 1995, elle accueille aujourd’hui des expositions et une bibliothèque possédant un remarquable fonds ancien du XIXe siècle.

Autrefois maison-école du couvent des Ursulines, datant du XVIIe siècle, le bâtiment devient la maison presbytérale au cours du XIXe siècle.

©VilledeNîmes