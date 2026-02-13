Ouverture de la pêche et dégustation de tripes Versilhac Yssingeaux
Ouverture de la pêche et dégustation de tripes Versilhac Yssingeaux samedi 14 mars 2026.
Ouverture de la pêche et dégustation de tripes
Versilhac RV à la Passerelle du Chambonnet sur la rivière l’Auze Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
par personne sur réservation
Date :
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
L’AAPPMA d’Yssingeaux vous propose de partager un moment convivial lors de l’ouverture de la pêche. Dégustation de Tripes (maison) à partir de 9h30 à la passerelle du Chambonnet sur la rivière l’Auze. (Tripes sur Réservation).
Versilhac RV à la Passerelle du Chambonnet sur la rivière l’Auze Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 55 03 55
English :
The AAPPMA of Yssingeaux invites you to share a convivial moment at the opening of the fishing season. Home-made tripe tasting from 9:30 am at the Chambonnet footbridge on the Auze river (Tripe on reservation).
L’événement Ouverture de la pêche et dégustation de tripes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire