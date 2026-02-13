Ouverture de la pêche et dégustation de tripes Versilhac Yssingeaux

Ouverture de la pêche et dégustation de tripes

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

par personne sur réservation

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

L’AAPPMA d’Yssingeaux vous propose de partager un moment convivial lors de l’ouverture de la pêche. Dégustation de Tripes (maison) à partir de 9h30 à la passerelle du Chambonnet sur la rivière l’Auze. (Tripes sur Réservation).

Versilhac RV à la Passerelle du Chambonnet sur la rivière l’Auze Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 55 03 55

English :

The AAPPMA of Yssingeaux invites you to share a convivial moment at the opening of the fishing season. Home-made tripe tasting from 9:30 am at the Chambonnet footbridge on the Auze river (Tripe on reservation).

L’événement Ouverture de la pêche et dégustation de tripes Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-13 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire