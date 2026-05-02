Ouverture de la Tour Ripert et de la Chapelle des Pénitents Blancs Tour Ripert Valréas

Valréas

Ouverture de la Tour Ripert et de la Chapelle des Pénitents Blancs

Tour Ripert Rue Château Robert Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-09-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-07-01 2026-09-01

À partir du 2 mai et jusqu’au 30 septembre, deux joyaux du patrimoine valréassien vous ouvrent de nouveau leurs portes… avec une saison prolongée pour en profiter encore davantage.

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Tour Ripert Rue Château Robert Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 30 44 accueil-chateau@mairie-valreas.fr

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English :

From May 2 to September 30, two jewels of Valais heritage will once again be opening their doors to you? with an extended season for even greater enjoyment.

L’événement Ouverture de la Tour Ripert et de la Chapelle des Pénitents Blancs Valréas a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes