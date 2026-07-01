Ouverture de l’église Notre-Dame des Enfants, Eglise Notre-Dame des Enfants, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre-Dame des Enfants · Nîmes
Informations pratiques
Ouverture de l’église Notre-Dame des Enfants 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame des Enfants Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez ce bâtiment, dernier édifice nîmois inscrit au titre des monuments historiques.
Avec son style Art déco, cette église est unique dans le département. Elle est particulièrement remarquable pour son dôme en béton translucide, ses mosaïques et ses vitraux.
Visite guidée samedi et dimanche à 15h. Durée : 40min.
Eglise Notre-Dame des Enfants 718 Rue de Bouillargues, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Beausoleil Gard Occitanie
* Découvrez ce bâtiment, dernier inscrit au titre des monuments historiques de Nîmes. Avec son style art déco, cette église est unique dans le département ! Elle est particulièrement remarquable de…
© Notre-Dame des Enfants
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