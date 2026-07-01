Ouverture de l’église Notre-Dame-du-Suffrage et Saint-Dominique, Église Saint-Dominique, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Notre-Dame-du-Suffrage et Saint-Dominique Samedi 19 septembre, 10h00 Église Saint-Dominique Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En 1963, l’architecte Joseph Massota élève une église aux courbes d’amande, où le verre et le béton s’enlacent dans un même élan.

Sous la lumière mouvante, les grandes dalles de verre du peintre Jean Gineyts diffusent des éclats colorés, qui glissent sur les murs comme une respiration.

Au rez-de-chaussée, les décors imaginés par Paule Pascal prolongent cette vibration silencieuse, offrant au lieu une atmosphère de recueillement, traversée de couleurs et de lumière.

Église Saint-Dominique Avenue de Bir Hakeim, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Clos d’Orville Gard Occitanie L’église est réalisée en 1963 par l’architecte Joseph Massota, en béton et en verre, pour faire face à l’arrivée des rapatriés après la signature des accords d’Évian en 1962. L’édifice en forme d’amande, de 800 places assises, mesure 47 mètres de long sur 21 mètres de large. Le rez-de-chaussée est réservé aux salles de réunion. A l’étage, l’église présente un volume ovale, sans aucun support ni ouverture visible. Les pointes de l’ovale se referment sur deux grands panneaux de verre de 1, 20 mètre de large et 8 mètres de haut. L’autel est au centre et les bancs disposés en hémicycle. La charpente est en bois verni. Le baptistère est conçu comme une entité polygonale accolée sur le côté, symétrique de la porte d’entrée avec son auvent. Le clocher est séparé de l’église. La construction se base sur des blocs de béton posés en quinconce, formant une résille dont les intervalles sont obturés par des verres colorés dont certains pivotent pour assurer la ventilation. Les grandes dalles de verre ont été réalisées par le peintre Jean Gineyts. Le vitrail du baptistère est de Dominique Gutherz. Le décor des galeries du rez-de-chaussée est de Paule Pascal.

En 1963, l’architecte Joseph Massota élève une église aux courbes d’amande, où le verre et le béton s’enlacent dans un même élan. Sous la lumière mouvante, les grandes dalles de verre du peintre Jean…

©Ville de Nîmes