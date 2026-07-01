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Ouverture de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Luc · Nîmes

Ouverture de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Luc
Adresse
18 rue Bonfa, 30017 Nîmes
Ville
30017 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Ouverture de l’église Saint-Luc 19 et 20 septembre Église Saint-Luc Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite par Félicien Allard dans un style néo-roman, l’église Saint-Luc est un véritable trésor architectural.
Prenez le temps d’admirer ses voûtes, réalisées par Henri Giraudan, ses mosaïques conçues par Francesco Mora, mosaïste de la cathédrale de Marseille, ainsi que sa façade en pierres de Beaucaire et de Castillon, qui lui confère ses teintes caractéristiques.

Église Saint-Luc 18 rue Bonfa, 30017 Nîmes Nîmes 30017 Croix de Fer Gard Occitanie
Construite par Félicien Allard dans un style néo-roman, l’église Saint-Luc est un trésor d’architecture néo-romane. Prenez le temps d’admirer ses voûtes, construites par Henri Giraudan, ses mosaïques…

©Stéphane Ramillon

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