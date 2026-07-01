Ouverture de l’église Saint-Luc, Église Saint-Luc, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Luc 19 et 20 septembre Église Saint-Luc Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Construite par Félicien Allard dans un style néo-roman, l’église Saint-Luc est un véritable trésor architectural.

Prenez le temps d’admirer ses voûtes, réalisées par Henri Giraudan, ses mosaïques conçues par Francesco Mora, mosaïste de la cathédrale de Marseille, ainsi que sa façade en pierres de Beaucaire et de Castillon, qui lui confère ses teintes caractéristiques.

Église Saint-Luc 18 rue Bonfa, 30017 Nîmes Nîmes 30017 Croix de Fer Gard Occitanie

Construite par Félicien Allard dans un style néo-roman, l’église Saint-Luc est un trésor d’architecture néo-romane. Prenez le temps d’admirer ses voûtes, construites par Henri Giraudan, ses mosaïques…

©Stéphane Ramillon