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Ouverture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Nîmes

samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Nîmes

Ouverture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Nîmes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église Saint-Paul
Adresse
2 Rue Emile Jamais, 30900 Nîmes, France
Ville
30900 Nîmes
Département
Gard
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Ouverture de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Charles Questel a 28 ans lorsqu’il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale.
S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le mobilier et le décor de l’édifice.

Église Saint-Paul 2 Rue Emile Jamais, 30900 Nîmes, France Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0434281448
Charles Questel a 28 ans quand il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale. S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le et…

© Stéphane Ramillon

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