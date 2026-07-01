Ouverture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Paul · Nîmes
Informations pratiques
Ouverture de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Charles Questel a 28 ans lorsqu’il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale.
S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le mobilier et le décor de l’édifice.
Église Saint-Paul 2 Rue Emile Jamais, 30900 Nîmes, France Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0434281448
Charles Questel a 28 ans quand il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale. S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le et…
© Stéphane Ramillon
À voir aussi à Nimes (Gard)
- Damso Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 2 juillet 2026
- Nîmes au clair de lune RDV à l’Office de Tourisme Nîmes 2 juillet 2026
- Aldous Harding SMAC Paloma Nîmes 3 juillet 2026
- Jamiroquai Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes 3 juillet 2026
- PUBLIC HOUSE PALOMA – PATIO Nimes 3 juillet 2026