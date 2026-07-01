Ouverture de l’église Saint-Paul, Église Saint-Paul, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Saint-Paul 19 et 20 septembre Église Saint-Paul Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Charles Questel a 28 ans lorsqu’il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale.

S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le mobilier et le décor de l’édifice.

Église Saint-Paul 2 Rue Emile Jamais, 30900 Nîmes, France Nîmes 30900 La Placette Gard Occitanie 0434281448

Charles Questel a 28 ans quand il remporte le concours d’architecture pour la construction d’une nouvelle église paroissiale. S’inspirant des églises romanes du Midi, il conçoit l’architecture, le et…

© Stéphane Ramillon