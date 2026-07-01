Ouverture de l’église Sainte-Perpétue-et-Sainte-Félicité, Église Sainte-Perpétue-et-Félicité, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture de l’église Sainte-Perpétue-et-Sainte-Félicité 19 et 20 septembre Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Laissez-vous porter par la découverte de cette église au style éclectique, caractéristique de l’architecture du Second Empire.

Imaginée par l’architecte Léon Feuchère, elle se distingue par la richesse de ses références stylistiques et l’élégance de sa composition. Sa construction débute en 1852, année où Louis-Napoléon Bonaparte en posa lui-même la première pierre.

Église Sainte-Perpétue-et-Félicité Boulevard de Prague, 30000 Nîmes Nîmes 30000 Triangle de la Gare Gard Occitanie L’église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes est une église de style éclectique, typique du Second Empire. Le clocher en façade possède une haute flèche, dominant de 71 mètres l’esplanade Charles-de-Gaulle.

L’église a été conçue par l’architecte Léon Feuchère et sa décoration a été réalisée par Joseph Felon. Sa première pierre a été posée en octobre 1852 par Louis-Napoléon Bonaparte. Le gros œuvre a été achevé à l’automne 1862, mais les aménagements ont été terminés en 1864. L’église a été consacrée en juin 1864.

Laissez-vous porter par la découverte de cette église au style éclectique, caractéristique de l’architecture du Second Empire !

© Ville de Nîmes