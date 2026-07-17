Ouverture de l’exposition « Été combien je vous adore ! La belle saison chez Paul Vera », Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera, Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Ouverture de l’exposition « Été combien je vous adore ! La belle saison chez Paul Vera » 19 et 20 septembre Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’issue de la grande exposition consacrée aux frères Paul et André Vera en 2008, trois salles du musée ont été dédiées à la présentation permanente des œuvres de Paul Vera et à l’évocation de la Thébaïde, la demeure des frères à Saint-Germain-en-Laye, véritable joyau de l’Art Déco aujourd’hui disparu.

Dans la dernière salle, le nouvel accrochage met à l’honneur la belle saison chez Paul Vera, l’été. Ces œuvres Art Déco, dernier grand style artistique qui n’a rien perdu de sa modernité, nous dévoile baigneuses et baigneurs, travailleurs et allégories sous le soleil estival. Joyeux et coloré, l’art de Paul Vera rend hommage à la belle saison, dans des esquisses légères ou des compositions élaborées, jusqu’à reprendre la formule de la poétesse Anna de Noailles « Été, combien je vous adore ! ».

Espace Paul-et-André-Vera – Musée Ducastel-Vera 2 Rue Henri IV, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France 33130872075 https://www.saintgermainenlaye.fr/736/musee-municipal.htm Le musée a été créé en 1872 à partir de la très riche collection d’œuvres d’art léguée par Louis-Alexandre Ducastel. Il n’a depuis cessé de s’enrichir grâce aux donations des amateurs d’art et des artistes saint-germanois, parmi lesquels le sculpteur Honoré Icard, les peintres François Bonvin, Édouard Detaille, Maurice Denis, et surtout Paul Vera et son frère André, urbaniste et théoricien des jardins, qui, en 1968, ont donné à la Ville de nombreuses œuvres et la totalité du fonds de leur atelier.

Le Musée bénéficie depuis 2002 du label « Musée de France ». Le Service des collections municipales assure la préservation, la restauration, l’étude et la présentation au public de près de 9 000 œuvres allant de l’antiquité égyptienne au début du XXe siècle, dont un vaste ensemble graphique (dessins et estampes) et l’une des apothicaireries les mieux conservées en France.

Depuis 2021, le musée porte le nom de Ducastel-Vera.

Exposition « Été combien je vous adore ! La belle saison chez Paul Vera »

© Musée municipal Ducastel-Vera. Cl. Benoît Chain