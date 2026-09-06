Ouverture de l’Hôtel Pereire pour les Journées européennes du Patrimoine Paris

Informations pratiques

Le siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut de France, l’Hôtel Pereire, ouvre ses portes au public le temps d’un week-end pour les Journées européennes du patrimoine. Bâti au XIXe siècle dans la lignée de la grande architecture haussmannienne, cet hôtel particulier surplombe le parc Monceau et abrite salons de réception, terrasse et les missions d’une Fondation engagée depuis plus de cinquante ans pour les arts, les lettres et les sciences.

L’édition 2026 met à l’honneur la Fondation Stéphane Bern pour l’Histoire et le Patrimoine, qui célèbre ses dix ans d’existence : une salle lui est réservée pour présenter son action et ses lauréats. Autre découverte du parcours, l’association Hauts Reliefs présente des pièces de mobilier ancien remises au goût du jour par des designers d’aujourd’hui, en résonance avec le thème national « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ».