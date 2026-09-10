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Ouverture du Colombier, Le Colombier, Milly-la-Forêt

samedi 19 septembre 2026 · Le Colombier · Milly-la-Forêt

Ouverture du Colombier, Le Colombier, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Colombier
Adresse
Impasse du Colombier, 91490 Milly-la-Forêt
Ville
91490 Milly-la-Forêt
Département
Essonne

Ouverture du Colombier Samedi 19 septembre, 14h00 Le Colombier Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Colombier ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le Colombier Impasse du Colombier, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France Colombier de Milly-la-Forêt
Visite libre

©Mairie de Milly-la-Forêt

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