Ouverture du Colombier, Le Colombier, Milly-la-Forêt

Informations pratiques

Ouverture du Colombier Samedi 19 septembre, 14h00 Le Colombier Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Colombier ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Le Colombier Impasse du Colombier, 91490 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France Colombier de Milly-la-Forêt

Visite libre

©Mairie de Milly-la-Forêt