Ouverture du Four de l’Autruche, Four de l’Autruche, Nevers

Informations pratiques

Ouverture du Four de l’Autruche 19 et 20 septembre Four de l’Autruche Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez les vestiges de la manufacture de faïence « L’Autruche » ! Découvrez l’ancien four, témoin de l’âge d’or de la faïence, niché au cœur d’un îlot d’habitation. Accessible par la rue du Singe ou la rue Saint-Genest, ce lieu chargé d’histoire vous plonge dans le savoir-faire artisanal d’antan.

Une escapade insolite pour les passionnés de patrimoine industriel

Four de l’Autruche Rue du Singe 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 68 46 25 Construit au XVIIe siècle et définitivement éteint en 1878, ce four à tirage vertical chauffé au bois était une construction complète installé au milieu des bâtiments de la faïencerie de l’Autruche. Chemisé en brique réfractaires et appuyé contre des murs épais renforcés d’importants contreforts afin de résister aux poussées dues à la chaleur, il possédait probablement un sous-sol et deux étages.

Au sous-sol, on aperçoit encore le foyer et la fosse d’évacuation des cendres ainsi que la sole sur laquelle étaient disposés les émaux à vitrifier. Les deux étages ont disparus mais la trace des tuyères d’évacuation des gaz brûlants vers les parties supérieures permet d’imaginer les voûtes percées de trous sur lesquelles étaient posées les pièces émaillées et décorées, au premier niveau, et les formes de terre crue, au second, pour une cuisson aux environs de 1000° C d’une durée de 2 à 4 jours. ce four est à l’intérieur d’un îlot d’habitat, accès par la rue du Singe ou la rue Saint-Genest.

Venez découvrir les vestiges de l’ancien four de la manufacture de faïence « L’Autruche ». Entrée libre. Le four est à l’intérieur d’un îlot d’habitat, accès par la rue du Singe ou la rue…

©Ville de Nevers