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Ouverture du Moulin-Musée des Récollets, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy

Ouverture du Moulin-Musée des Récollets, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy

Ouverture du Moulin-Musée des Récollets, Moulin-Musée des Récollets, Pontivy samedi 27 juin 2026.

Lieu : Moulin-Musée des Récollets

Adresse : ilot des récollets pontivy

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Adulte : 1 € ; Enfant : gratuit

Ouverture du Moulin-Musée des Récollets 27 et 28 juin Moulin-Musée des Récollets Morbihan

Adulte : 1 € ; Enfant : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Depuis son invention en Grèce vers 200 av. J-C, le moulin s’est sans cesse perfectionné avec des applications innombrables, moulin de forge, de scierie, à tan ou à foulon, à teiller le chanvre ou le lin, moulin pompe pour l’irrigation ou l’assèchement, à poudre, à couleur, à sel, à tripoli, à argile pour les tuileries, pour le broyage du kaolin ou des phosphates, moulins à huile, à moutarde, à cane à sucre et, surtout, à céréales.
Le meunier a domestiqué l’eau, puis le vent, puis les marées.
Des ingénieurs ont créé les engrenages et renvois d’angle, une salle à manger tournante, le moulin-bateau, la voilure tournante, la saqiya, les pales courbes, le chemin de roulement, la pile à maillets, la machine de Marly, les ailes articulées, la turbine… En bref, le moulin est le moteur du développement de notre civilisation occidentale.

Moulin-Musée des Récollets ilot des récollets pontivy Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
Le Moulin-Musée des Récollets ouvre ses portes dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Moulin Musée

@Moulin des Récollets

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