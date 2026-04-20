Pontivy

Ouverture du Moulin-Musée des Récollets

Ilot des récollets Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Depuis son invention en Grèce vers 200 av. J-C, le moulin s’est sans cesse perfectionné avec des applications innombrables, moulin de forge, de scierie, à tan ou à foulon, à teiller le chanvre ou le lin, moulin pompe pour l’irrigation ou l’assèchement, à poudre, à couleur, à sel, à tripoli, à argile pour les tuileries, pour le broyage du kaolin ou des phosphates, moulins à huile, à moutarde, à cane à sucre et, surtout, à céréales.

Le meunier a domestiqué l’eau, puis le vent, puis les marées.

Des ingénieurs ont créé les engrenages et renvois d’angle, une salle à manger tournante, le moulin-bateau, la voilure tournante, la saqiya, les pales courbes, le chemin de roulement, la pile à maillets, la machine de Marly, les ailes articulées, la turbine… En bref, le moulin est le moteur du développement de notre civilisation occidentale. .

Ilot des récollets Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 89 83 27 58

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English :

L’événement Ouverture du Moulin-Musée des Récollets Pontivy a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté