Ouverture du musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins, Mauléon

Informations pratiques

Ouverture du musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins 19 et 20 septembre Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins Deux-Sèvres

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Poussez la porte du Musée du Cycle Ancien de Moulins et embarquez pour un véritable voyage dans le temps.

Installé dans une ancienne salle de théâtre, le musée dévoile une collection unique de vélos, cyclomoteurs et motocyclettes, témoins de plus d’un siècle d’histoire et d’innovations.

Guidés par des passionnés, petits et grands découvriront souvenirs, anecdotes et modèles rares dans une ambiance authentique.

Une visite insolite à ne pas manquer, idéale pour les amoureux du patrimoine comme pour les curieux de tous âges.

Musée de l’Amicale des Cycles Anciens de Moulins 18 rue Freulon, 79700 Mauléon Mauléon 79700 Moulins Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Situé dans le bourg de Moulins, commune associée de Mauléon (79), le Musée de l’Amicale des Cycles Anciens est un lieu unique dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine des deux-roues. Créé et animé par des passionnés bénévoles, il retrace l’évolution du cycle à travers une remarquable collection réunie depuis plusieurs décennies. Installé dans l’ancienne salle de théâtre de Moulins, le musée accueille plus d’une centaine de vélos, vélos à moteur, cyclomoteurs, vélomoteurs et motocyclettes datant principalement du début du XXe siècle jusqu’aux années 1990. Chaque machine témoigne d’une époque, d’un savoir-faire et de l’histoire des déplacements du quotidien. [lanouvelle…ublique.fr], [niort.maville.com]

L’originalité du musée réside dans sa volonté de conserver les véhicules dans leur état d’origine. Les membres de l’Amicale privilégient l’authenticité et la sauvegarde du patrimoine plutôt que les restaurations excessives. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir des modèles rares, parfois uniques, ainsi que de nombreux objets d’époque qui recréent l’ambiance des anciens ateliers et garages. Parmi les pièces les plus remarquables figurent un tricycle pour enfant datant du milieu du XIXe siècle, des vélos équipés de moteurs auxiliaires, des motocyclettes anciennes de marques aujourd’hui disparues, ainsi que des cyclomoteurs qui ont marqué plusieurs générations. Au-delà de l’exposition, le musée est aussi un lieu de transmission de la mémoire locale. Les bénévoles partagent avec enthousiasme anecdotes, connaissances techniques et souvenirs liés à ces véhicules qui ont accompagné l’évolution de la société rurale et urbaine. Les visites permettent ainsi de mieux comprendre l’histoire des mobilités et des innovations mécaniques. Le Musée de l’Amicale des Cycles Anciens constitue aujourd’hui un véritable témoin du patrimoine industriel et populaire du Bocage bressuirais, offrant aux passionnés de mécanique comme aux simples curieux un voyage authentique à travers plus de cent cinquante ans d’histoire du deux-roues.

Poussez la porte du Musée du Cycle Ancien de Moulins et embarquez pour un véritable voyage dans le temps. Au cœur d’une ancienne salle de théâtre, découvrez une collection unique de vélos, et qui et…

©Maire de Mauléon