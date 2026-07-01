Ouverture du Petit Temple, Petit Temple, Nîmes

Informations pratiques

Ouverture du Petit Temple 19 et 20 septembre Petit Temple Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Situé dans l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, le futur Petit Temple est acheté par Alexandre Vicens-Valz, riche protestant et écrivain nîmois.

À l’intérieur se trouve un remarquable buffet d’orgue datant du milieu du XVIIIe siècle.

Visite guidée samedi et dimanche à 15h. Durée : 2h30, avec jeux d’orgue impromptus.

Petit Temple 19 Rue du Grand Couvent, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Gambetta Gard Occitanie 0466679740 http://www.eglise-protestante-unie-nimes.fr Les Ursulines furent autorisées par Louis XIII à s’établir à Nîmes en 1636 et fondèrent leur monastère. Les premières Ursulines, dites du Grand Couvent, se distinguent de celles qui fondèrent sous Louis XIV une autre maison nîmoise, sous le nom d’Ursulines du Petit Couvent. La première église était terminée en 1680. L’église actuelle aurait été construite en 1714. Les deux grandes chapelles latérales du fond de la nef semblent avoir été construites plus tard. En 1793, l’édifice fut affecté au culte protestant sous le nom de Petit Temple. La façade sur rue du Grand-Couvent est encadrée par deux ailes en retour, chaînées à refends, en saillie sur la façade d’entrée. La façade, d’ordonnance classique, est verticalement divisée en trois parties : le corps central bordé de pilastres jumelés ; la porte plein cintre à encadrement mouluré et décorée d’une guirlande à chutes latérales ; un entablement avec frise à triglyphes et corniche à larmier. Surmontant cet étage dorique, l’unique étage supérieur présente un ordre ionique simplifié. L’intérieur présente une nef et deux collatéraux qui communiquent par de grandes arcades en anse de panier. Les tribunes latérales prennent jour sur la nef par de grands arcs surbaissés et comportent des balustrades en pierre. La tribune de fond est supportée par des poutres, avec des corbeaux d’angle décorés de feuilles d’acanthe et de guirlandes.

Situé dans l’ancienne chapelle du couvent des Ursulines, le futur Petit Temple est acheté par Alexandre Vicens-Valz, riche protestant et écrivain nîmois.

©VilledeNîmes