Ouverture exceptionnelle de la Réserve, Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne, Azay-le-Rideau

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de la Réserve 19 et 20 septembre Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne Indre-et-Loire

Tarifs (accès au musée inclus)

Moins de 10 ans : Gratuit

10 à 17 ans : 7 €

Étudiants : 11 €

Plein tarif : 13 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture exceptionnelle de la réserve

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, la Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne vous ouvre exceptionnellement les portes de sa réserve.

Habituellement fermée au public, elle abrite près d’une centaine de véhicules et machines en attente de restauration ou de présentation. Une occasion unique de découvrir les coulisses du musée… et de voter pour le projet de restauration que vous aimeriez voir renaître !

Ce sera la dernière occasion de la saison de visiter ce lieu habituellement inaccessible.

N’oubliez pas votre lampe torche pour explorer tous les recoins de cette réserve pleine de surprises !

Tarifs (accès au musée inclus)

Moins de 10 ans : Gratuit

10 à 17 ans : 7 €

Étudiants : 11 €

Plein tarif : 13 €

Cité Rétro-Mécanique – Parc & Collection Maurice Dufresne 17 route de Marnay 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 36 18 https://www.musee-dufresne.com/ https://www.facebook.com/CiteRetroMecanique;https://www.instagram.com/museemauricedufresne/?hl=fr Au cœur de la Touraine, à deux pas du Château d’Azay-le-Rideau, la Cité Rétro-Mécanique vous invite à découvrir l’une des plus importantes collections privées d’Europe. Installé dans une ancienne usine du XIXᵉ siècle, le musée rassemble plus de 3 000 véhicules, machines et objets anciens retraçant 150 ans d’histoire des techniques, de l’agriculture, des transports et de l’industrie. Une visite surprenante et intergénérationnelle, à partager en famille ou entre amis. Parking vélo, voiture, bus & PMR sur place, gratuit.

Journées Européennes du Patrimoine – Ouverture exceptionnelle de la réserve

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