Ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier national à Aubusson, Cité internationale de la tapisserie, Aubusson

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration de tapisseries du Mobilier national à Aubusson Samedi 19 septembre, 10h00 Cité internationale de la tapisserie Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, poussez exceptionnellement les portes de l’atelier de restauration de tapisseries d’Aubusson des Manufactures nationales.

Au fil de votre visite, déambulez entre les métiers de restauration et échangez avec les restauratrices qui vous présenteront leur rôle dans la préservation des collections du Mobilier national. Vous découvrirez les différentes étapes de leur travail, des interventions de conservation aux restaurations plus approfondies, ainsi que les gestes et techniques mis en œuvre pour assurer la transmission de ce patrimoine textile exceptionnel.

Une occasion rare de découvrir un métier d’art exercé au plus près des œuvres et de mieux comprendre les enjeux de leur conservation pour les générations futures.

Présentation en accès libre tout au long du week-end.

Cité internationale de la tapisserie Rue des Arts, 23200 Aubusson Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Visite libre

© Mobilier national – Thibault Chapotot