Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel Pereire, Hôtel Pereire, Paris

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel Pereire 19 et 20 septembre Hôtel Pereire 75008

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’Hôtel Pereire de la Fondation Simone et Cino Del Duca

Pour sa 4e édition des Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 septembre 2026, la Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut de France ouvre gratuitement les portes de son siège, un hôtel particulier du XIXᵉ siècle situé au 10 rue Alfred de Vigny, dans le 8ᵉ arrondissement de Paris.

L’Hôtel Pereire offre une plongée dans l’élégance haussmannienne : salons, terrasse surplombant le parc Monceau… Un cadre exceptionnel rarement ouvert au public.

Entrée libre sans réservation, de 9h à 17h.

De la famille Pereire à la Fondation Del Duca : Un voyage dans le temps

• Émile et Isaac Pereire : Ces visionnaires ont façonné l’économie française du XIXe siècle. À la tête d’entreprises emblématiques telles que la Compagnie du Chemin de Fer de Paris à Saint-Germain ou le Crédit Mobilier, ils se sont également illustrés dans l’immobilier en créant le nouveau quartier du parc Monceau.

• L’Hôtel d’Émile II Pereire (fils d’Émile Pereire) : Érigé entre 1879 et 1881, cette demeure aux façades élégantes est une ode à l’architecture classique. Son architecture, conçue par William Bouwens van der Boijen, est un véritable trésor architectural.

• Des occupants variés : De la Direction de la Sidérurgie post-Libération aux Charbonnages de France, cet hôtel a vu défiler de nombreux occupants avant d’être le siège de la Fondation Simone et Cino Del Duca à partir de 1975.

Site internet : https://www.fondation-del-duca.fr/

Instagram : https://www.instagram.com/fondationdelduca/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/fondation-simone-et-cino-del-duca-institut-de-france/

Hôtel Pereire 10 rue Alfred de Vigny 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe 75008 Île-de-France 01 47 66 01 21 https://www.fondation-del-duca.fr/ [{« link »: « https://www.fondation-del-duca.fr/ »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2,286 Followers, 712 Following, 203 Posts – See Instagram photos and videos from Fondation Del Duca | Institut de France (@fondationdelduca) », « type »: « rich », « title »: « Fondation Del Duca | Institut de France (@fondationdelduca) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad6-1.cdninstagram.com/v/t51.82787-19/616878020_17927566206195116_3653544387756445826_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=107&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=WD28sIa55EAQ7kNvwHBZyHA&_nc_oc=AdrVeesK266vmhbx2fgWiNzPfJ349G4JdB6tky2wxYILWNyJQfLE6DgerwnljLLCKQU&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad6-1.cdninstagram.com&_nc_gid=KdVlpcdJ5g7vQzu3NW0vQg&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af1t56mpTSB4RnaLijmNj9199XUt1cHOpO0tH1KJhvmFBw&oe=69F93489 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/fondationdelduca/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Visite libre

© Fondation Del Duca