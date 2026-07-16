Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis, Arènes de Senlis, Senlis
samedi 19 septembre 2026 · Arènes de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle des Arènes de Senlis 19 et 20 septembre Arènes de Senlis Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visites guidées des Arènes, exemple unique en Picardie d’édifice de spectacle antique du Ier siècle de notre ère, pouvant contenir environ 10 000 spectateurs
Animations sur les fouilles archéologiques, jeux antiques
Exposition de photographies d’histoire et d’archéologie, Stand de vente d’ouvrages sur l’histoire et l’archéologie de Senlis et sa région éditées par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis
*stand de produits à base de miel des Arènes, issu du rucher du site
Arènes de Senlis 22 place des Arènes 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France http://archeologie-senlis.fr/portail/ Edifice de spectacles antique édifié au Ier siècle sous l’empereur Claude en périphérie de la ville antique d’Augustomagus (Senlis). Arena, vomitoires, cavea, sacellum, carceres sont encore visibles Accès réservé aux jours d’ouverture, parking sur la place des Arènes toute proche, service de bus, Arrêt de bus « Place des Arènes / Carrefour de l’Obélisque » à 2 minutes à pied.
La Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis organise une journée aux Arènes de Senlis, dont la Société est propriétaire depuis leur découverte en 1865.
SHAS
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