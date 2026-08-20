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Ouverture exceptionnelle du bureau de Madame le Maire, Hôtel de Ville de Calais, Calais

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Calais · Calais

Ouverture exceptionnelle du bureau de Madame le Maire, Hôtel de Ville de Calais, Calais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Calais
Adresse
Place du Soldat Inconnu, 62100 Calais
Ville
62100 Calais
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Accès libre. Contact : vahc@mairie-calais.fr

Ouverture exceptionnelle du bureau de Madame le Maire Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville de Calais Pas-de-Calais

Accès libre. Contact : vahc@mairie-calais.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le bureau de Madame le Maire ouvre exceptionnellement ses portes au public.

Hôtel de Ville de Calais Place du Soldat Inconnu, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le bureau de Madame le Maire ouvre exceptionnellement ses portes au public.

© Fred Collier – Ville de Calais

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