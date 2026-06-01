Ouverture exceptionnelle du château de la Calade, Château de la Calade, Aix-en-Provence

Ouverture exceptionnelle du château de la Calade 19 et 20 septembre Château de la Calade Bouches-du-Rhône

• Visite libre des extérieurs (sans réservation) >> Tarif : 2 € • Visite guidée du château par un guide-conférencier (réservation en ligne UNIQUEMENT : https://chateaudelacalade.fr) >> Tarif : 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château de la Calade, monument historique classé, fut édifié à partir de 1632 à l’initiative de Hiérôme Duranti, parlementaire aixois. Resté dans la même famille jusqu’à aujourd’hui, il témoigne d’une architecture de plaisance à la fois sobre et raffinée. Son intérieur conserve un remarquable escalier d’honneur orné de riches gypseries datées de 1634.

Le château a connu plusieurs aménagements au cours des XVIIIe et XIXe siècles, avec l’ajout de chambres et de salons décorés de papiers peints, ainsi que la création d’un parc arboré agrémenté d’un bosquet.

Lauréat 2025 de la Mission Bern pour le département des Bouches-du-Rhône, il fait aujourd’hui l’objet d’une attention patrimoniale particulière.

Cette année, les visites se dérouleront dans un contexte exceptionnel de travaux portant sur le clos et le couvert du bâtiment, offrant un regard inédit sur les enjeux de sa restauration. Le fruit des visites contribuera à la sauvegarde de cet ensemble.

Renseignements et réservation : https://chateaudelacalade.fr/

Château de la Calade 60 route de la Calade, 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13089 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur https://chateaudelacalade.fr/ https://www.instagram.com/chateaudelacalade/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61558156288689 [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudelacalade.fr/ »}] [{« link »: « https://chateaudelacalade.fr »}, {« link »: « https://chateaudelacalade.fr/ »}] Le château de la Calade, édifice Classé, a été construit à partir de 1632 par Hiérôme Duranti, parlementaire aixois. Resté dans la même famille jusqu’à nos jours, il témoigne d’une architecture de plaisance austère, en particulier les façades, mais qui se veut également recherchée. Ainsi, le bâtiment renferme un escalier d’honneur décoré d’abondantes gypseries datées de 1634. Des aménagements ont été réalisés lors des périodes suivantes, aux XVIIIe et XIXe siècles : chambres et salons décorés de papiers peints, parc arboré avec bosquet. En péril, la propriété doit prochainement faire l’objet d’une grande campagne de restauration. Facilement accessible depuis la Rd7n ou la D63. Parking dans la propriété.

Le château de la Calade, monument historique classé, fut édifié à partir de 1632 à l’initiative de Hiérôme Duranti, parlementaire aixois. Resté dans la même famille jusqu’à aujourd’hui, il témoigne à…

© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur – Inventaire général – Pauvarel, Frédéric.