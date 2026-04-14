Ouverture nocturne de la Duduchothèque, La Duduchothèque, Châlons-en-Champagne

Ouverture nocturne de la Duduchothèque Samedi 23 mai, 19h00 La Duduchothèque Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

C’est une exposition poigante que propose la Duduchothèque « Cabu, dessins de la rafle du Vel d’Hiv ». À travers 16 dessins originaux réalisés en 1967, le célèbre caricaturiste Cabu donne corps à l’un des épisodes les plus sombres de l’histoire française : la rafle du Vélodrome d’Hiver, survenue en juillet 1942.

Ces œuvres, à la fois sobres et puissantes, témoignent de l’engagement du dessinateur pour la mémoire et la justice, et offrent une plongée saisissante dans la douleur des familles juives arrêtées et déportées.

L’exposition s’inscrit dans une volonté de transmission et de réflexion, en écho aux valeurs humanistes portées par Cabu tout au long de sa carrière. Elle s’adresse à tous les publics. Des visites guidées, des ateliers pédagogiques et des rencontres thématiques autour du travail de l’artiste et du contexte historique sont proposées.

La Duduchothèque 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 06 71 08 85 53 https://duduchotheque.chalonsenchampagne.fr/duduchotheque https://www.facebook.com/ChalonsAgglo/ Ouverte au public depuis le 1er décembre 2018, la Duduchothèque est un espace dédié aux dessins de jeunesse du dessinateur de presse Jean Cabut dit Cabu (1938-2015).

Elle est située à Châlons-en-Champagne, où le dessinateur est né, a grandi et fait ses premiers pas dans le dessin.

C’est un espace d’exposition, de recherche, d’animation, d’apprentissage… Un lieu où l’on découvre comment K-bu est devenu Cabu. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Duduchothèque à 15 minutes à pied de la gare.

Parking Pompidou gratuit en extérieur et en souterrain (entrée par la rue des Martyrs de la Résistance).

C’est une exposition poigante que propose la Duduchothèque « Cabu, dessins de la rafle du Vel d’Hiv ». À travers 16 dessins originaux réalisés en 1967, le célèbre caricaturiste Cabu donne corps à l’un …

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