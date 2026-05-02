Ouvertures de la Ferme pédagogique René-Binet dans le 18e arrondissement Jardin René Binet PARIS

Venez à la rencontre des médiateurs de la Ferme de Paris pour découvrir les besoins des animaux de la ferme afin de pouvoir veiller à leur bien-être.

Vous pourrez aussi découvrir les cultures présentes au potager, dans l’allée aromatique, et admirer le verger en chandelier.

Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions concernant la ferme.

Ouvertures de 13h30 à 18h45 :

Tous les samedi de mai à septembre

En libre et en continu.

La ferme urbaine pédagogique : outil de choix pour sensibiliser petits et grands à l’agriculture urbaine

Du samedi 02 mai 2026 au samedi 26 septembre 2026 :

samedi

de 13h30 à 18h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-02T16:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T21:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-02T13:30:00+02:00_2026-05-02T18:45:00+02:00;2026-05-09T13:30:00+02:00_2026-05-09T18:45:00+02:00;2026-05-16T13:30:00+02:00_2026-05-16T18:45:00+02:00;2026-05-23T13:30:00+02:00_2026-05-23T18:45:00+02:00;2026-05-30T13:30:00+02:00_2026-05-30T18:45:00+02:00;2026-06-06T13:30:00+02:00_2026-06-06T18:45:00+02:00;2026-06-13T13:30:00+02:00_2026-06-13T18:45:00+02:00;2026-06-20T13:30:00+02:00_2026-06-20T18:45:00+02:00;2026-06-27T13:30:00+02:00_2026-06-27T18:45:00+02:00;2026-07-04T13:30:00+02:00_2026-07-04T18:45:00+02:00;2026-07-11T13:30:00+02:00_2026-07-11T18:45:00+02:00;2026-07-18T13:30:00+02:00_2026-07-18T18:45:00+02:00;2026-07-25T13:30:00+02:00_2026-07-25T18:45:00+02:00;2026-08-01T13:30:00+02:00_2026-08-01T18:45:00+02:00;2026-08-08T13:30:00+02:00_2026-08-08T18:45:00+02:00;2026-08-15T13:30:00+02:00_2026-08-15T18:45:00+02:00;2026-08-22T13:30:00+02:00_2026-08-22T18:45:00+02:00;2026-08-29T13:30:00+02:00_2026-08-29T18:45:00+02:00;2026-09-05T13:30:00+02:00_2026-09-05T18:45:00+02:00;2026-09-12T13:30:00+02:00_2026-09-12T18:45:00+02:00;2026-09-19T13:30:00+02:00_2026-09-19T18:45:00+02:00;2026-09-26T13:30:00+02:00_2026-09-26T18:45:00+02:00

Jardin René Binet 54, rue René-Binet 75018 PARIS

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