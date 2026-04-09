Ouvrez les Yeux doc : projection du film « Smoke Sauna Sisterhood » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris
Ouvrez les Yeux doc : projection du film « Smoke Sauna Sisterhood » Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris samedi 6 juin 2026.
« Le film interroge la condition féminine à travers une expérience collective viscérale et bouleversante. » (Les Fiches du Cinéma)
« Un documentaire ensorcelant » (Première)
« Lauréat mérité du prix de la mise en scène dans la section documentaires internationaux du Festival de Sundance, Smoke Sauna Sisterhood est un film puissamment chaleureux » (Le Polyester)
Projection de Smoke Sauna Sisterhood, réalisé par Anna Hints (89 min)
ENTRÉE LIBRE.
PROJECTION AU DEUXIÈME ÉTAGE.
Bon à savoir
Si vous êtes inscrit(e) dans l’une des bibliothèques de la Ville de Paris, votre carte vous donne accès gratuitement aux Yeux doc, un service de documentaires en Vidéo à la demande, issus du catalogue de la Bibliothèque publique d’information (BPI).
Dans l’intimité des saunas sacrés d’Estonie, tous les rituels de la vie se croisent. Les femmes y racontent ce qu’elles taisent partout ailleurs, et dans la fumée des pierres brûlantes, la condition féminine apparaît, dans toute sa vérité et sa force éternelle.
Le samedi 06 juin 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit
Entrée libre
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T16:30:00+02:00
Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris
+33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/
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