Oxy’fer Stade Guéret

Stade Route de Cher du Prat Guéret Creuse
Les chemins de l’histoire de Guéret à St Sébastien.
Randonnées VTT/VAE de 18km et 45km
Randonnées pédestres et trail de 16km
Gravel 90 km
Ravitaillement et moment convivial .
Stade Route de Cher du Prat Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90 contact@creuse-oxygene.com
