Visitez le chantier d’insertion TUS avec votre Pass IAE !, Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret
Visitez le chantier d’insertion TUS avec votre Pass IAE !, Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23, Guéret mardi 16 juin 2026.
Visitez le chantier d’insertion TUS avec votre Pass IAE ! Mardi 16 juin, 14h00 Guéret – PCR CONSEIL DEPARTEMENTAL 23 Creuse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T16:00:00+02:00
Découvrez les coulisses du chantier d’insertion « TUS » ! Le chantier d’insertion Transport d’Utilité Sociale 23 – TUS 23 est géré par la Maison de l’emploi et de la formation 23 basée à La Souterraine. Ses locaux sont situés à Guéret, La Souterraine et Aubusson. Il est composé de salariés embauchés sur des contrats de 25 heures par semaine. Les salariés bénéficient de rendez-vous individuels d’accompagnement socio-professionnel tous les 15 jous en vue de repérer et lever les difficultés qui font
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Découvrez les coulisses du chantier d’insertion « TUS » ! Le chantier d’insertion Transport d’Utilité Sociale 23 – TUS 23 est géré par la Maison de l’emploi et de la formation 23 basée à La Souterraine. Insertion Découverte secteur / métier
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