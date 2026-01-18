Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois Guéret

Salle municipale de Courtille Guéret Creuse

Tarif : – –

Début : 2026-06-14
Randonnée route de 30, 60 et 80 km.
Pot de convivialité et remise de trophée.   .

Salle municipale de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42  jean-lucdumignard@orange.fr

English : Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois

