Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois Guéret
Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois Guéret dimanche 14 juin 2026.
Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois
Salle municipale de Courtille Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Randonnée route de 30, 60 et 80 km.
Pot de convivialité et remise de trophée. .
Salle municipale de Courtille Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 99 27 42 jean-lucdumignard@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois
L’événement Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois Guéret a été mis à jour le 2026-01-15 par Creuse Tourisme