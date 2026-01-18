Oxygène Cup

Parking Pierre La Grosle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Dans le cadre de l’Oxygène Cup, VTT, VAE, pédestre, runner…

Départ pour 12km, 20km, 40km et 50 km.

Ravitaillement du terroir à l’arrivée. .

Parking Pierre La Grosle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 97 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oxygène Cup

L’événement Oxygène Cup Guéret a été mis à jour le 2026-01-15 par OT Grand Guéret