OYA Open air I Breathwork & Ice Baths on the Seine La Péniche de Paris Paris samedi 20 juin 2026.

Paris. Sur l’eau. Au soleil.

Le 20 juin, OYA investit une péniche face à Notre-Dame pour un open air inédit mêlant DJ sets, bains froids, breathwork, massages et cocktails.

Au fil de l’après-midi, profite d’une ambiance estivale sur la Seine, entre musique live, recovery zone et expériences bien-être.

Le point d’orgue de l’événement : une session guidée de 60 minutes mêlant respiration et immersion en bain froid, portée par la musique et l’énergie du collectif.

Que tu viennes pour découvrir les bains froids, profiter du DJ set au soleil ou simplement vivre une expérience différente au cœur de Paris, OYA Open Air est une invitation à ralentir, respirer et célébrer l’arrivée de l’été.

Péniche face à Notre-Dame

15h00 – 21h00

️ Accès à l’open air + session guidée breathwork & ice baths

Places limitées.

Tarifs :

– Pass Open Air : 15 euros

Accès libre de 15h à 21h à la Péniche : bains froids (hors créneaux guidés), recovery massage, DJ set, bar ouvert avec vue sur Notre-Dame.

– Passe Open Air + Ice & Breath : 35 euros

Expérience immersive Breathworks x Musique x Bain Froid – 60 minutes

Accès à l’expérience complète jusqu’à 21h : DJ set, recovery, massage, bains froids.

Expérience immersive breathwork x bains froids x DJ set.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 21h00

payant

De 15 à 35 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-21T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T21:00:00+02:00

La Péniche de Paris 2, quai de la Tournelle 75005 Péniche de ParisParis

https://luma.com/oya-open-air?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGnW4OoeMOjdN8H2Uga_gr7GFH_l7vKfKGLwy3x4L3vpOFAPnupw0Ii2YVTny0_aem_TvxgyYuPFEmJJjLluY5M6g&utm_content=link_in_bio&utm_id=97760_v0_s00_e0_tv3&utm_medium=social&utm_source=ig



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