PACT La Vapeur Dijon
PACT La Vapeur Dijon vendredi 25 septembre 2026.
Dijon
PACT
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or
Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00
Date(s) :
2026-09-25
PACT FR
Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT. Harmonies baroques, groove et montées mélodiques, chaque set invite à vibrer ensemble, dans une musique d’émotions brutes et partagées, où le public devient le 4ème membre du groupe. .
La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : PACT
L’événement PACT Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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