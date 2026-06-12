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PACT La Vapeur Dijon

PACT La Vapeur Dijon vendredi 25 septembre 2026.

Lieu : La Vapeur

Adresse : 42 Avenue de Stalingrad

Ville : 21000 Dijon

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 25 septembre 2026

Fin : samedi 26 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 5.5 5.5 33 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Dijon

PACT

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :
2026-09-25

PACT FR
Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT. Harmonies baroques, groove et montées mélodiques, chaque set invite à vibrer ensemble, dans une musique d’émotions brutes et partagées, où le public devient le 4ème membre du groupe.   .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : PACT

L’événement PACT Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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