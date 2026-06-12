PACT La Vapeur Dijon

Dijon

PACT

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon Côte-d’Or

Tarif : 5.5 – 5.5 – 33 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-26 01:00:00

Date(s) :

2026-09-25

PACT FR

Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT. Harmonies baroques, groove et montées mélodiques, chaque set invite à vibrer ensemble, dans une musique d’émotions brutes et partagées, où le public devient le 4ème membre du groupe. .

La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : PACT

L’événement PACT Dijon a été mis à jour le 2026-06-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)