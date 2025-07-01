Pact, La Vapeur, Dijon

Informations pratiques

Pact 25 et 26 septembre La Vapeur Côte-d’Or

De 5.50€ à 33€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-26T00:01:00+02:00 – 2026-09-26T01:00:00+02:00

PACT/ FR

Joachim Pastor, Joris Delacroix & Teho présentent PACT. Trois acteurs majeurs de la techno mélodique française fusionnent leurs influences pour dessiner un nouveau projet musical et faire naître une entité sonore, déclinée sur scène. PACT est la promesse d’une esthétique à la croisée de leurs identités : harmonies baroques, groove et montées mélodiques, mais aussi une expérience où les frontières s’estompent, où prime la connexion artistes-public. Le public devient le 4ème membre du groupe, interagissant en live directement avec le son via ses propres machines, mises au point par PACT. Chaque set invite à vibrer ensemble, dans une musique d’émotions brutes et partagées.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 86 00 http://www.lavapeur.com https://www.instagram.com/lavapeurdijon;https://www.facebook.com/lavapeurdijon [{« type »: « link », « value »: « https://www.lavapeur.com/programme/pact »}] Scène de musiques actuelles Accès bus Ligne 6, arrêt “La Vapeur”

Concert, Techno La Vapeur Concert

@cestmonochrome