Paléo’Bivouac une journée dans la vie d’un Cro-Magnon ! Le Grand-Pressigny

Paléo’Bivouac une journée dans la vie d’un Cro-Magnon !

Rue des remparts Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Tarif : – – 19 EUR

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-10-21 15:30:00

2026-04-22 2026-07-08 2026-08-05 2026-08-19 2026-10-21

Montage collaboratif d’une tente en peau de rennes, expérimentation des méthodes de production du feu, fabrication d’un propulseur à l’aide d’un silex et tir au propulseur sur cibles 3D. Chaque participant repart avec son propulseur et son diplôme, sur réservation.

Rue des remparts Le Grand-Pressigny 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 90 20 grandpressigny@departement-touraine.fr

English :

Assemble a reindeer-skin tent, experiment with fire-making methods, build a flint thruster and shoot a thruster at 3D targets. Each participant leaves with a propellant and a diploma! Reservations required.

