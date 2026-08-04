Informations pratiques

Caen

PALMA Festival

Villes de Caen et de Mondeville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-23

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-23

Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.

Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville !

Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.

Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville ! Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Festival. .

Villes de Caen et de Mondeville Caen 14000 Calvados Normandie bonjour@palmafestival.com

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English : PALMA Festival

From 23 to 27 September, the PALMA festival invites artists to treat public spaces as a playground, mapping out a new landscape through murals unveiled during adventurous concerts.

A programme that will take us on a quest to conquer the city!

L’événement PALMA Festival Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Caen la Mer