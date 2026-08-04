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AGENDA · Caen

PALMA Festival Caen

mercredi 23 septembre 2026 · Caen

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Villes de Caen et de Mondeville
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif

Caen

PALMA Festival

Villes de Caen et de Mondeville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-23
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-23

Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.
Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville !
Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.
Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville ! Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Festival.   .

Villes de Caen et de Mondeville Caen 14000 Calvados Normandie   bonjour@palmafestival.com

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English : PALMA Festival

From 23 to 27 September, the PALMA festival invites artists to treat public spaces as a playground, mapping out a new landscape through murals unveiled during adventurous concerts.
A programme that will take us on a quest to conquer the city!

L’événement PALMA Festival Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Caen la Mer

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