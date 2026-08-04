PALMA Festival Caen
mercredi 23 septembre 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
PALMA Festival
Villes de Caen et de Mondeville Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-23
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-23
Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.
Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville !
Du 23 au 27 septembre, le festival PALMA invite des artistes à aborder l’espace public comme un terrain de jeux, pour y dessiner une cartographie nouvelle, faite de peintures murales dévoilées au cours de concerts aventureux.
Une programmation qui nous emmènera à la conquête de la Ville ! Retrouvez la programmation détaillée sur le site du Festival. .
Villes de Caen et de Mondeville Caen 14000 Calvados Normandie bonjour@palmafestival.com
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English : PALMA Festival
From 23 to 27 September, the PALMA festival invites artists to treat public spaces as a playground, mapping out a new landscape through murals unveiled during adventurous concerts.
A programme that will take us on a quest to conquer the city!
L’événement PALMA Festival Caen a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Caen la Mer
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