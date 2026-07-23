Paloma papote anarchy in the patrimoine Paloma Nîmes
samedi 19 septembre 2026 · Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Paloma papote anarchy in the patrimoine
Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Par Claude Chastagner, spécialiste de musique populaire anglo-américaine.
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Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
By Claude Chastagner, a specialist in Anglo-American popular music.
L’événement Paloma papote anarchy in the patrimoine Nîmes a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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