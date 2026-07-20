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AGENDA · Nîmes

Paloma papote l’espace du son SMAC Paloma Nîmes

mercredi 7 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
SMAC Paloma
Adresse
250 chemin de l'Aérodrome
Ville
30000 Nîmes
Département
Gard
Tarif

Nîmes

Paloma papote l’espace du son

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

L’espace du son, une histoire de perception autour de l’oeuvre Musicalism par Delaurentis et Hervé Déjardin de Radio France
  .

SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10  info@paloma-nimes.fr

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English :

The Space of Sound : A Story of Perception Centered on the Work *Musicalism* by Delaurentis and Hervé D’Éjardin of Radio France

L’événement Paloma papote l’espace du son Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

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