PAMPA ! LES SIESTES MUSICALES GRAND NORD Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

PAMPA ! LES SIESTES MUSICALES

GRAND NORD Esplanade François Mitterand Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 19:00:00

Date(s) :

2026-11-08

PAMPA! est ravi d’annoncer le retour des Siestes Musicales, marquant le lancement d’une nouvelle saison itinérante de concerts.

Les Siestes Musicales reviennent le samedi 8 novembre de 14h à 19h pour une édition automnale douce et chaleureuse.

Après plusieurs années en ouverture de saison, l’événement change cette fois de tempo et nous invite à entrer tranquillement dans l’hiver, autour de concerts et de propositions artistiques surprenantes et sensibles.

Au programme Louise Charbonnel, Brama, Dawa Salfati — en concert et en atelier de Circle Song — ainsi que Go Nowhere.

Co-organisée avec Le Grand Nord, le Conservatoire et la Médiathèque de Mayenne Communauté, cette journée gratuite et familiale sera aussi rythmée par des propositions des différents services concerts Atelier MAO + Atelier Ephémère du Conservatoire, espace Snoezelen pour les enfants et spectacle « Page 22 » du CIE DBK.

Concerts, boissons chaudes, douceurs salées et sucrées, coins confortables et découvertes musicales une parenthèse conviviale pour se retrouver et ralentir un peu ensemble. .

GRAND NORD Esplanade François Mitterand Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 40 25 info@pampa-mayenne.fr

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English :

PAMPA! is delighted to announce the return of Les Siestes Musicales, marking the launch of a new touring concert season.

L’événement PAMPA ! LES SIESTES MUSICALES Mayenne a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Mayenne Co