vendredi 9 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Informations pratiques

Les 7 musiciens de Paname Swing + 3, porté par le duo Dubanton/Laudat, se réapproprient le répertoire du célèbre compositeur de musiques de film, Lalo Schifrin.

Paname Swing : Jean-Yves Dubanton (guitare),

Jean-Claude Laudat (accordéon), Laurent Fradelizi (contrebasse),

David Georgelet à (batterie),

+3 : Paul Bouclier (bugle), Dominique Dournaud (hautbois) et Olivier

Zanot (saxophone).

L’oeuvre du maître Lalo Schifrin revisité par le plus parisien des groupes de jazz.

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05



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