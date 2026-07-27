Paname Swing + 3 « Lalo » Le Son de la Terre PARIS 05
vendredi 9 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05
Informations pratiques
Les 7 musiciens de Paname Swing + 3, porté par le duo Dubanton/Laudat, se réapproprient le répertoire du célèbre compositeur de musiques de film, Lalo Schifrin.
Paname Swing : Jean-Yves Dubanton (guitare),
Jean-Claude Laudat (accordéon), Laurent Fradelizi (contrebasse),
David Georgelet à (batterie),
+3 : Paul Bouclier (bugle), Dominique Dournaud (hautbois) et Olivier
Zanot (saxophone).
L’oeuvre du maître Lalo Schifrin revisité par le plus parisien des groupes de jazz.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00
Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05
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