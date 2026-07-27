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Paname Swing + 3 « Lalo » Le Son de la Terre PARIS 05

vendredi 9 octobre 2026 · Le Son de la Terre · PARIS 05

Paname Swing + 3 « Lalo » Le Son de la Terre PARIS 05

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Le Son de la Terre
Adresse
2 Port de Montebello
Ville
75005 PARIS 05
Département
Paris
Tarif
Billetterie : 25 EUR

Les 7 musiciens de Paname Swing + 3, porté par le duo Dubanton/Laudat, se réapproprient le répertoire du célèbre compositeur de musiques de film, Lalo Schifrin.

Paname Swing : Jean-Yves Dubanton (guitare),

Jean-Claude Laudat (accordéon), Laurent Fradelizi (contrebasse),

David Georgelet à (batterie),

+3 : Paul Bouclier (bugle), Dominique Dournaud (hautbois) et Olivier

Zanot (saxophone).

L’oeuvre du maître Lalo Schifrin revisité par le plus parisien des groupes de jazz.
Le vendredi 09 octobre 2026
de 20h00 à 22h00
payant Billetterie : 25 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T22:00:00+02:00

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello  75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05


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