Pandas, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Pandas 26 septembre – 30 novembre 2018 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2018-09-26T10:30:00+02:00 – 2018-09-26T11:30:00+02:00

Fin : 2018-11-30T15:30:00+01:00 – 2018-11-30T16:30:00+01:00

À la base Cheng du Panda en Chine, les scientifiques se consacrent à la reproduction des pandas géants adultes afin d’introduire des oursons dans la nature. Ce film suit un de ces chercheurs passionné alors qu’il mets en place une nouvelle technique inspirée de celle utilisée pour les ours noirs dans le New Hampshire. Cette aventure qui commence comme une simple collaboration interculturelle devient très vite un voyage qui changera la vie d’un biologiste américain, d’un scientifique de Mongolie intérieure et d’une jeune femelle panda née en captivité très curieuse nommée Qian Qian.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Accompagnez Quian Quian, une jeune femelle panda,alors qu’elle découvre la vie dans la nature. Géode – Cinémas – Spectacles