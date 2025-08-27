Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL Espace Robert Hossein Lourdes
Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL Espace Robert Hossein Lourdes samedi 6 juin 2026.
Lourdes
Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL
Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Gala de danse Pandore par l’atelier NCL
Samedi 6 juin à20h30 à l’Espace Robert Hossein
Entrée payante.
Informations au 06 87 54 39 71.
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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 54 39 71
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English :
Pandore dance gala by the NCL workshop
Saturday June 6, 8:30 pm at Espace Robert Hossein
Paying admission.
Information on 06 87 54 39 71.
L’événement Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65
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