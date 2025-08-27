Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL Espace Robert Hossein Lourdes

Lourdes

Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Gala de danse Pandore par l’atelier NCL

Samedi 6 juin à20h30 à l’Espace Robert Hossein

Entrée payante.

Informations au 06 87 54 39 71.

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Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 54 39 71

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English :

Pandore dance gala by the NCL workshop

Saturday June 6, 8:30 pm at Espace Robert Hossein

Paying admission.

Information on 06 87 54 39 71.

L’événement Pandore spectacle de danse par l’Atelier NCL Lourdes a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de Lourdes|CDT65