Panique au village Cinéma pour les familles au Conservatoire Porte de Vanves Conservatoire Darius Milhaud PARIS

Panique au village, film d’animation

Durée : 1h14 réalisé par Stéphane Aubier et Vincent Patar (2009)

nominé au César du meilleur film étranger en 2010

Cowboy et Indien veulent fêter l’anniversaire de Cheval. Ils commandent sur Internet un barbecue à monter soi-même et c’est le début d’une folle aventure.

Humour belge survitaminé garanti !

Présentation et débat réalisés par ARTMELE.

La séance sera suivie d’un goûter organisé par l’association ARTMELE en partenariat avec la Mairie de Paris 14ème.

Le Ciné Kino d’ARTMELE et la Ville de Paris vous invitent à la projection du film « Panique au village » au Conservatoire Darius Milhaud dans le cadre des WE OFF.

Le dimanche 10 mai 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-10T19:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T18:00:00+02:00

Conservatoire Darius Milhaud 2, Impasse Vandal 75014 impasse donnant sur le Bd Brune près de la Porte de VanvesPARIS

https://openagenda.com/fr/artmele



Afficher la carte du lieu Conservatoire Darius Milhaud et trouvez le meilleur itinéraire

