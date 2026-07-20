Panorama la Femag SMAC Paloma Nîmes
jeudi 8 octobre 2026 · SMAC Paloma · Nîmes
Informations pratiques
Nîmes
Panorama la Femag
SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes Gard
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-08
La FéMAG et le Réseau Hip-Hop Occitanie (RHOCC) s’associent pour proposer deux journées de rencontres professionnelles dédiées aux acteur·ices des musiques actuelles et des cultures Hip-Hop.
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SMAC Paloma 250 chemin de l’Aérodrome Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 11 94 00 10 info@paloma-nimes.fr
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English :
F%E9MAG and the Occitanie Hip-Hop Network (RHOCC) are teaming up to offer two days of professional networking events dedicated to women working in contemporary music and hip-hop culture.
L’événement Panorama la Femag Nîmes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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