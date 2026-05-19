Panorama sonore concerts à la Citadelle Citadelle de Besançon Besançon
Panorama sonore concerts à la Citadelle Citadelle de Besançon Besançon jeudi 9 juillet 2026.
Besançon
Panorama sonore concerts à la Citadelle
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-10
Cet été, au cœur du parc Saint Étienne résonnera la musique entre les murs de la Cité Vauban. La Citadelle de Besançon vous propose 2 soirées concerts dans le cadre de sa programmation estivale. Programmation à découvrir dès la mi-avril 2026 sur notre site internet. .
Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr
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English : Panorama sonore concerts à la Citadelle
L’événement Panorama sonore concerts à la Citadelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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