Panorama sonore concerts à la Citadelle Citadelle de Besançon Besançon

Besançon

Panorama sonore concerts à la Citadelle

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Cet été, au cœur du parc Saint Étienne résonnera la musique entre les murs de la Cité Vauban. La Citadelle de Besançon vous propose 2 soirées concerts dans le cadre de sa programmation estivale. Programmation à découvrir dès la mi-avril 2026 sur notre site internet. .

Citadelle de Besançon 99 Rue des Fusillés de la Résistance Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 87 83 33 contact@citadelle.besancon.fr

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English : Panorama sonore concerts à la Citadelle

L’événement Panorama sonore concerts à la Citadelle Besançon a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON