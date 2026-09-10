Pantin en 1880, réagir avant la rupture, Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine, Pantin

Informations pratiques

Pantin en 1880, réagir avant la rupture 19 et 20 septembre Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine Seine-Saint-Denis

Jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

La révolution industrielle a particulièrement marqué le destin de Pantin. Le canal de l’Ourcq, les voies ferrées et la proximité immédiate de Paris ont créé un terrain favorable au développement des usines sur le territoire. Métallurgie, savonnerie, parfumerie ou encore distillerie, les anciennes parcelles agricoles sont industrialisées et urbanisées pour loger la main d’œuvre qui s’installe sur place. Entre 1860 et 1886, la population pantinoise a été multipliée par quatre, passant de 4 800 à 19 170 habitants.

Le quartier des Quatre-Chemins a été particulièrement marqué par cette mutation éclair, accueillant plusieurs entreprises d’envergure telles que la filature Cartier-Bresson et la manufacture des allumettes.

Galvanisée par cette nouvelle puissance économique et démographique, la population, soutenue par les grands industriels, a tenté de faire sécession pour devenir une commune à part entière.

Pour la contrer, la municipalité quitte le centre-ville historique excentré (autour de l’église Saint-Germain-L’Auxerrois) pour créer une nouvelle centralité administrative, à mi-chemin entre tous ses quartiers.

Ce parcours vous guidera autour de l’hôtel de ville et aux Quatre-Chemins pour appréhender le choix du nouvel emplacement de l’hôtel de ville et les enjeux qui l’accompagnent.

Parcours animé par Patrick Bezzolato, guide-conférencier

RDV : hôtel de ville, 45 avenue du Général Leclerc, Pantin.

Commune De Pantin – Pôle Mémoire Et Patrimoine 84 Av. du Général Leclerc, 93500 Pantin, France Pantin 93500 Mairie – Hoche Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/324-parcours-pantin-en-1880-reagir-avant-la-rupture-journees-du-patrimoine.html#utm_source=tourisme93.com&utm_medium=referral&utm_campaign=json_feed&utm_content=5720 »}]

Circuit commentée

©archives municipales de Pantin