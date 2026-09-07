Pantin, ville ouvrière et communiste : une histoire populaire, Hôtel de Ville, Pantin

Informations pratiques

Pantin, ville ouvrière et communiste : une histoire populaire Samedi 19 septembre, 15h00 Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Pilier historique de la « ceinture rouge », Pantin est marquée au XXe siècle par une forte tradition de socialisme municipal, puis par plus d’un demi-siècle de municipalité communiste, de 1945 à 2001. De l’industrialisation aux grandes luttes ouvrières, des mobilisations syndicales aux combats antifascistes et internationalistes, la ville a été un terrain majeur des luttes du mouvement ouvrier et de l’action du Parti communiste français.

Cette histoire s’est aussi inscrite concrètement dans la ville : logements populaires, écoles, équipements sportifs et culturels, bibliothèques, aménagement des quartiers … Autant de réalisations qui témoignent d’une conception de la politique municipale fondée sur le droit au logement, à l’éducation, à la culture, au sport et à une vie digne pour toutes et tous.

Au fil du canal de l’Ourcq et des anciens quartiers ouvriers, venez découvrir autrement Pantin, son patrimoine industriel et populaire, les femmes et les hommes qui l’ont façonnée, ainsi que les luttes sociales et politiques qui ont marqué son histoire. Une balade pour comprendre comment l’histoire ouvrière, l’immigration, le syndicalisme et les combats politiques ont contribué à façonner la ville que nous connaissons aujourd’hui.

Balade guidée de 45 minutes avec Jeanne, militante des Jeunes Communistes. Départ à l’Hôtel-de-Ville.

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