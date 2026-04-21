Papa est en voyage d’affaires à Porte de Vanves – Palme d’or 1985 Centre socioculturel Maurice Noguès Paris

« Papa est en voyage d’affaires » film réalisé par Emir Kusturica Durée 2h16.

Comédie dramatique yougoslave de 1985 – Palme d’or à Cannes en 1985

Avec Moreno de Bartoli, Miki Manojlogić, Mirjana Karanović …

Sarajevo, juin 1950. Dénoncé pour avoir tenu des propos politiques ambigus, Meša

est envoyé dans un camp de travail. Pour protéger le jeune Malik, sa famille

prétend qu’il est parti en voyage.

Présentation et débat réalisés par ARTMELE

Le Ciné Kino d’ARTMELE vous invite à la projection du film Papa est en voyage d’affaires suivi d’un débat.

Le samedi 09 mai 2026

de 20h00 à 22h45

gratuit

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-10T01:45:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T20:00:00+02:00_2026-05-09T22:45:00+02:00

Centre socioculturel Maurice Noguès 5, avenue de la Porte de Vanves 75014 Accès via la place Marthe SimardParis

https://openagenda.com/fr/Artmele



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