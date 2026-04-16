Papageno La Chapelle-en-Vercors
Papageno La Chapelle-en-Vercors samedi 12 décembre 2026.
La Chapelle-en-Vercors
Papageno
salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 17:00:00
fin : 2026-12-12 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Papageno , par la Compagnie des voix liées.
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salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 79 14 71 guylieval3@gmail.com
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English :
Papageno , by Compagnie des voix liées.
L’événement Papageno La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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