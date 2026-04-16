La Chapelle-en-Vercors

Papageno

salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 17:00:00

fin : 2026-12-12 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Papageno , par la Compagnie des voix liées.

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salle des fêtes La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 79 14 71 guylieval3@gmail.com

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English :

Papageno , by Compagnie des voix liées.

L’événement Papageno La Chapelle-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme