Papier connecté Star Wars Le Dôme Caen

Caen

Papier connecté Star Wars

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 14:00:00

fin : 2026-10-14 16:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de la franchise de science fiction Star Wars.

Découvrez comment associer papier et numérique en réalisant un ouvrage connecté autour de la franchise de science fiction Star Wars.

Inventé il y a des milliers d’années, le papier ne cesse de se renouveler. Cette matière se veut aujourd’hui connectée et intelligente, capable de s’adapter et de réagir à son environnement, de capter et de transmettre des données. Mais jusqu’où peut-on aller ?

Ce mercredi 30 octobre 2024, de 14h à 16h, nous vous invitons à créer un ouvrage sur le thème de Star Wars. Han Solo a, malgré quelques réticences, accepté de nous confier les plans de son emblématique vaisseau. Votre mission donnez vie au Faucon Millenium en enrichissant les plans papier et/ou gravés voire une maquette de la navette ou d’autres machines de l’univers Star Wars via des puces NFC ou des QR codes. Les possibilités sont multiples donner des informations sur les fonctions précises du vaisseau, intégrer des images ou des sons… Alors “allez chico, met la gomme !”

Le défi vous tente ? Alors, inscrivez-vous gratuitement dès maintenant ! .

Le Dôme 3 Esplanade Stéphane Hessel Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 06 60 50 programmation@ledome.info

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English : Papier connecté Star Wars

Find out how to combine paper and digital by creating a connected book based on the Star Wars science fiction franchise.

L’événement Papier connecté Star Wars Caen a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité